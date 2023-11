Magnólia Brasil escolhe hino oficial na noite do próximo sábado (25) em Niterói

Grupo 'Fé no Samba' é uma das atrações do evento - Foto: Divulgação/Magnólia Brasil

Os temporais que provocaram transtornos na região, a partir do último fim de semana, também trouxeram reflexos no mundo do samba. A grande final do concurso criado para a escolha do hino oficial na escola de samba Magnólia Brasil, atual campeão da Série A do Carnaval de Niterói, foi transferida para esse sábado (25), a partir de 21h. O evento, que seria no último dia 18 e foi adiado pela direção da azul e branca, por causa das chuvas, vai acontecer na quadra de ensaios da Acadêmicos do Cubango, na Rua Noronha Torrezão.

A Magnólia Brasil é a atual campeã da Série A do Carnaval de Niterói e escolherá o samba que vai embalar seus componentes na apresentação do enredo 'O Dia Em Que O Lorde Visitou Meu Paraíso', no desfile oficial que acontecerá no Caminho Niemeyer, no Centro da Cidade, no Carnaval de 2024.

Atrações -Entre as atrações da grande final, estão o Grupo de pagode 'Fé no Samba', além dos próprios integrantes de segmentos da Magnólia Brasil e da Cubango, agremiação da Série Prata do Carnaval carioca. A entrada é franca e quatro parcerias finalistas vão se apresentar para a avaliação de uma comissão interna da Magnólia Brasil.