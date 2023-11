Moradores colocam fogo na Alameda em novo protesto contra falta de luz; Vídeo!

Na manhã desta quarta-feira (22), moradores do Fonseca, em Niterói, fizeram nova manifestação em razão do fornecimento irregular de luz há seis dias na região. A Alameda São Boaventura chegou a ser fechada e duas faixas da pista foram interditadas, mas a NitTrans conseguiu liberar uma delas.

Nesta quarta-feira, a falta de luz ainda atinge diversos pontos do bairro Fonseca, prejudicando moradores e comércio. As ruas Desembargador Lima Castro e Sá Barreto são algumas das que estão sem energia elétrica.





As manifestações no Fonseca estão sendo realizadas desde o último domingo (19) Reprodução/Nittrans

Autor: Reprodução/Nittrans

As manifestações no Fonseca estão sendo realizadas desde o último domingo (19). Na terça-feira (21), um grupo de pessoas ateou fogo em lixo, que também chegou a fechar a Alameda São Boaventura, no sentido Rio, na altura do Supermarket.



No fim da manhã desta quarta-feira (22), houve manifestação também em Icaraí, na Rua Gavião Peixoto, na altura da Rua Álvares de Azevedo. Policiais acompanham o movimento no local.

A Prefeitura de Niterói informa que está cobrando da Enel a solução dos problemas de falta de energia na cidade. De acordo com a concessionária, cerca de dois mil clientes da empresa em Niterói ainda estão com problemas. O Tribunal de Justiça do Rio acatou o pedido da Prefeitura de Niterói e determinou que a concessionária Enel reestabelecesse os serviços de energia elétrica na cidade em um prazo de seis horas, sob pena de multa diária de R$ 100 mil.

Também procurada, a Enel diz que trabalha para resolver os problemas, com reforço das equipes e em colaboração com a prefeitura da cidade.