Filha de MC Marcinho relata ter perdido 20kg após morte do pai

Marcelly Garcia, de 25 anos, filha de MC Marcinho, compartilhou com os 25 mil seguidores no Instagram, que emagreceu 25kg desde a perda do pai, que faleceu em agosto deste ano. Desde o emagrecimento, a jovem relatou ter recebido diversos elogios, mas explicou que a perda de peso não é motivo de alegria.

"Eu perdi 20 kg em dois meses e, para quem não sabe, faz dois meses que perdi meu pai. Desde que isso aconteceu, eu literalmente faço uma refeição por dia, quando faço. Porque, geralmente, estou me alimentando de líquido e vento.", detalhou.

"Isso aqui não é para engatilhar ninguém, nem dar ideia para ninguém. Estou me abrindo para vocês. Eu tenho recebido muitos elogios: 'nossa, como você emagreceu', 'está ficando mais bonita', mas, por trás, ninguém sabe o que está acontecendo.", explicou.



Após compartilhar algumas das dores, Marcelly continuou com as explicações dos motivos por trás do emagrecimento: "Ninguém sabe que essa perda de peso repentina é porque eu não como. Eu não sinto fome, e isso começou a partir do dia que eu perdi meu pai. Às vezes, até tento fazer um esforço, comer e tudo mais. Mas eu já tive bulimia e, quando eu me forço a comer algo, acabo me sentindo culpada. Só esta semana eu perdi 4 kg. Confesso que estou dando o meu máximo para melhorar."

Na última semana, através de um post na mesma rede social, a filha do cantor lembrou do aniversário de Marcinho através de uma homenagem: ''Hoje é seu aniversário, como eu queria que vc estivesse aqui, ta sendo um dia muito difícil, a saudade aumenta a cada dia que passa, eu espero te encontrar logo paizinho, porque confesso que sem vc aqui parece que não tem sentido viver. te amo!'', legendou.

Marcelly Garcia é conhecida não apenas por ser filha do funkeiro com sucessos atemporais, mas pela bela voz e talento musical herdado.