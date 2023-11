Gil do Vigor nega ter sido pivô de separação de Jojo Toddynho e ex-marido

"O futuro Dr. Do Vigor e a futura Dra Toddy", escreveu Gil, em postagem de foto com Jojo - Foto: Reprodução/Instagram

Nesta terça-feira (21), o ex-BBB Gil do Vigor se manifestou em suas redes sociais após ser apontado como pivô do fim do relacionamento de Jojo Toddynho com Lucas Souza. O influencer negou envolvimento com a separação do ex-casal.

Jojo revelou que o seu relacionamento com o participante do reality A Fazenda acabou por infidelidade do rapaz, após ela encontrar uma conversa no celular dele com outro homem. A cantora de ‘Que tiro foi esse?’ contou que, na época, ao questionar Lucas, ele se descontrolou e disse que faria a artista parecer homofóbica na internet.

Rapidamente, os internautas começaram a especular quem seria o homem misterioso que trocou mensagens com o rapaz, e Gil do Vigor foi um dos apontados como possíveis pessoas. O jornalista Matheus Baldi, conhecido por compartilhar notícias de famosos, foi o responsável por envolver o nome do ex-BBB na situação. O jornalista postou, em seu Twitter/X, uma postagem que dizia: “Hoje eu acordei com um vigor impressionante”. A partir disso, se iniciaram os rumores.

Gil negou as acusações, dizendo que estava “cheio de coisas para estudar e o povo botando meu nome nas tretas que eu não faço nem ideia”. O influenciador ainda ameaçou processar quem inventasse mentiras ou fizesse insinuações com seu nome.

Lucas Souza e Jojo Toddynho terminaram o relacionamento em outubro de 2022, após menos de um ano juntos.