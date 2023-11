Cantora americana Taylor Swift adia show deste sábado (18)

A cantora americana Taylor Swift anunciou, no fim desta tarde (18), que o show que faria hoje no Estádio Nilton Santos, no Rio, será adiado. O comunicado foi feito através de seu perfil no Instagram). A apresentação foi remarcada para a próxima segunda-feira (20).



"Estou escrevendo isso do meu camarim no estádio. Foi tomada a decisão de adiar o show desta noite devido às temperaturas extremas no Rio. A segurança e o bem-estar dos meus fãs, colegas artistas e equipe devem e sempre virão em primeiro lugar", publicou a artista.

Na última apresentação da cantora, nesta sexta-feira (17) no mesmo local que se apresentaria neste sábado (18), uma fã acabou morrendo. Ana Clara Benevides, de 23 anos, desmaiou, possivelmente por conta do calor, durante a segunda música do show. Ela teve uma parada cardiorrespiratória, foi socorrida e chegou a ser levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, mas não resistiu. A jovem morava em Rondonópolis, no Mato Grosso.

Ainda na manhã deste sábado (18), a Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou que iria promover mudanças na organização do show da Taylor Swift, após a morte de Ana Clara. O prefeito Eduardo Paes solicitou que os portões do Nilton Santos fossem abertos uma hora antes para tirar o público do sol, e que mais ambulâncias fossem disponibilizados no local, além de mais pontos de entrega de água.