Homem é baleado durante discussão de trânsito em Maricá

O caso foi registrado na 82ª DP no centro de Maricá - Foto: Reprodução

Um homem quase morreu após ser baleado por um motorista na madrugada desta segunda-feira (20) no Barroco, em Itaipuaçu.

De acordo com relatos de testemunhas, o caso aconteceu nas proximidades da Praça dos Gaviões, onde um homem que estava dirigindo uma caminhonete Toyota Hilux quase atropelou a namorada de um outro homem. Ambos estavam atravessando a rua.

Após o quase atropelamento, houve uma calorosa discussão entre o namorado da jovem e o motorista, que foi encerrada rapidamente, pois o motorista sacou uma arma e efetuou disparos contra a vítima.

Em seguida, o criminoso fugiu do local e a vítima foi socorrida por pessoas que estavam no local. O homem foi levado às pressas para o Hospital Municipal Dr Ernesto Che Guevara, em São José do Imbassaí.



A Polícia já está investigando o caso e as imagens do suspeito, que está sendo procurado pelas câmeras de monitoramento da cidade. O caso foi registrado na 82ª DP no centro de Maricá.