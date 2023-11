Terminal Rodoviário João Goulart está sem energia elétrica

No último sábado (18), um apagão geral nas cidades de Niterói e São Gonçalo atingiu diversos locais da cidade, e o Terminal Rodoviário João Goulart foi uma dos clientes afetados. Um dos maiores terminais da América Latina em circulação de pessoas, o terminal conta com diversas lojas, que possuem medidor próprio e estão sofrendo prejuízo com a situação. Os elevadores também tiveram o funcionamento afetado.

Segundo a TERONI, empresa responsável por gerir o local, o terminal está usando um gerador movido a diesel enquanto a situação não é normalizada, mas só ele não consegue cumprir todos os pontos que demandam energia elétrica no espaço. Por ora, o gerador está atendendo o escritório da empresa e as áreas comuns, como banheiros e plataformas, mas de forma precária.

“Confiamos nas autoridades a cobrança de providências urgentes pela empresa ENEL, responsável pela energia de Niterói, São Gonçalo e região.”, diz a TERONI.

Internautas compartilharam nas redes vídeos do Terminal em completa escuridão. Alguns relatam ter de usar a lanterna do próprio celular para se locomover dentro do local.

A Prefeitura de Niterói levou o caso à Justiça e cobrou ações da Enel, concessionária que fornece energia elétrica a Niterói e São Gonçalo, em reunião. A empresa solicitou um prazo de 48h para normalizar a situação das 31 mil unidades prejudicadas, mas o prefeito Axel Grael não acatou o pedido. Ele demanda que o fornecimento de energia elétrica seja restabelecido imediatamente.

Procurada, a Enel respondeu até a publicação desta reportagem.

