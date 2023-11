Funcionário da Enel morre em São Gonçalo durante operação em poste

Um funcionário da Enel morreu, nesta segunda-feira (20), enquanto tentava consertar um poste de energia elétrica, em São Gonçalo. Parte da população da cidade já está sem energia há quase dois dias, devido a forte tempestade, acompanhantes de rajadas de ventos, que chegou à região na noite do último sábado.

Desde o último sábado (18), a cidade vem enfrentando instabilidade na energia elétrica, por conta do temporal que ocorreu no mesmo dia, vários bairros ainda se encontram sem luz, após quase 48 horas. Além de SG, algumas regiões de Niterói e Maricá estão passando pela mesma situação.

Nas redes sociais, internautas compartilharam informações acerca da morte de um operador da distruibuidora de energia enquanto tentava reparar os postes de energia, entretanto a informação só veio a ser confirmada na noite desta segunda-feira (20), pela própria empresa.

Funcionário da Enel morre, nesta segunda-feira (20), em São Gonçalo, durante operação em poste | Foto: Divulgação

Além disso, moradores, também por meio das redes sociais, continuam reclamando acerca da demora da restabilização da energia em suas residências, além da falta de informações e previsões de retorno que deveriam ser disponibilizadas pelas distruibuidoras da Enel.

Na manhã desta segunda-feira (20), protestos aconteceram em vários locais das três cidades. A população interditou diversos pontos da região, clamando que a Enel, empresa responsável pelo fornecimento de energia, restabeleça a energia.

Algumas regiões do município seguem sem energia desde sábado (18) | Foto: Divulgação\ Redes Sociais

A Enel Distrbuidora Rio, em nota, lamentou o acidente ocorrido com o eletricista da empresa. Ainda tendo declarado que está apurando as circunstâncias da tragédia.

" A Enel Distribuição Rio lamenta profundamente o acidente ocorrido hoje (20/11) com um Eletricista de uma empresa prestadora de serviços da companhia durante um atendimento de emergência em São Gonçalo.

A Enel ressalta que a empresa parceira está oferecendo apoio aos familiares do colaborador.



A Enel está em contato permanente com a empresa parceira desde que tomou conhecimento do acidente, para apurar as as circunstâncias do ocorrido.", informou a empresa, por meio de nota.