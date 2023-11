Guia turístico morre após ser atingido por raio na Pedra da Gávea

O guia turístico Leilson Souza, de 36 anos, foi atingido por um raio e morreu durante uma trilha na Pedra da Gávea, na manhã do último domingo (19). O Corpo de Bombeiros confirmou que Leilson foi encontrado sem vida e seu corpo foi resgatado por um helicóptero do quartel do Alto da Boa Vista.

Leilson estava acompanhado de seu irmão e de um casal de turistas, os quais não sofreram ferimentos. Ele era membro do Projeto Coletivo Inclusão e atuava como guia particular, sendo descrito por amigos como alguém apaixonado pela profissão.

Amigos próximos se dirigiram ao local para prestar auxílio no momento do incidente. De acordo com relatos, a fatalidade foi instantânea, e os amigos foram até lá para oferecer suporte ao irmão de Leilson e ao casal que ele acompanhava na trilha.



Antes do acidente, durante a trilha pela Carrasqueira da Pedra da Gávea, Leilson teria encontrado um colega do projeto que alertou sobre a mudança súbita de clima.

A página Trilha do Rio de Janeiro expressou luto pela perda de Leilson, transmitindo condolências aos amigos e familiares pelo momento. A publicação destaca a partida de Leilson no lugar que ele amava.

O guia estava próximo de concluir sua graduação em Gestão Ambiental, mas não há informações disponíveis sobre o enterro até o momento.