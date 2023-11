Trabalhadores gonçalenses se desdobram para enfrentar a forte onda de calor na cidade

O operador de estacionamento Altair Gomes Rosa procura superar o calor com muita hidratação e bom humor - Foto: Filipe Aguiar

O operador de estacionamento Altair Gomes Rosa procura superar o calor com muita hidratação e bom humor - Foto: Filipe Aguiar

A terceira semana de novembro foi marcada pela chegada de uma onda de calor que afetou diversos estados brasileiros, entre eles o Rio de Janeiro, que registrou, na última terça-feira (14), a sensação térmica de 58,5°C, a maior desde que a medição começou a ser feita, em 2009.

O intenso calor registrado, principalmente no Sudeste, tem causado desconforto em toda a população, seja nas ruas, no transporte e até nos hospitais.

Leia também



Criança de 2 anos morre após cair dentro de poço

Família de jovem que morreu após o parto em Itaboraí acusa hospital de omissão



Para aqueles que trabalham diariamente debaixo de sol, o transtorno pelas altas temperaturas também tem sido extremo e, para "driblar" a sensação térmica, eles tem utilizado de algumas opções para "sobreviver" a essa semana.



O operador de estacionamento Altair Gomes Rosa, 53 anos, morador do Jardim Catarina há 50 anos, trabalha em um estacionamento atrás do Assaí Atacadista e procura superar o calor com muita hidratação e bom humor.

"Quando o sol bate nessa telha de zinco parece que o inferno subiu. Não tem pra onde correr, até a sombra tá incomodando", disse Altair em tom descontraído.

O operador de estacionamento Altair Gomes Rosa procura superar o calor com muita hidratação e bom humor | Foto: Filipe Aguiar

"A gente está se hidratando direto, bebendo bastante água, comendo frutas, e levando a vida do jeito que dá. De vez em quando vou ali, pego uma borracha, jogo uma água na cabeça, tomo um banho. Mas tá chegando final do ano e a rotatividade de carro só aumenta, então não dá pra parar, tem é que se hidratar mesmo, passar protetor e vambora", declarou o trabalhador.



Para o gonçalense, produtor de fotógrafos, Franklin Barbosa Ferreira, 40 anos, o comércio informal surgiu como uma oportunidade para somar na renda do mês, já que a pandemia reduziu a demanda de trabalho.

"Tá brabo trabalhar nesse calor, só com muita hidratação mesmo. Trago essa garrafa aqui e toda hora encho. Tem essa barraca aqui também que ajuda, mas já vou comprar outra, essa está antiga. A gente vai se virando como dá"

Mesmo diante do calor, Franklin afirma que é preciso enxergar que em tudo existe um lado bom | Foto: Filipe Aguiar

Porém, mesmo diante do calor extremo, o trabalhador afirma que é preciso enxergar que em tudo existe um lado bom, que, neste caso, é o crescimento das vendas de bebidas, principalmente água.



"Tem o lado bom, que por estar muito calor a gente consegue vender mais água por exemplo, coisa que com outro clima não acontece. Tudo tem o lado bom e o ruim, se todo dia fosse bom a gente estava rico", disse Franklin.

Insalubridade no trabalho

Se para alguns trabalhar no sol é uma opção, para outros nem tanto. No mercado Assaí do Alcântara, clientes relatam que os atendentes do estacionamento estão sendo colocados expostos ao sol sem nenhum cuidado. O que torna o ambiente de trabalho insalubre.



"Eles estão trabalhando expostos ao calor e ao sol por um longo prazo, sem guarita, sem ventilador", declarou uma cliente.



Clientes do Assaí Atacadista em Alcântara relatam que funcionários do setor de estacionamento do mercado estão trabalhando em situação insalubre | Foto: Divulgação

"É desumano, alguém precisa fiscalizar isso.", afirmou uma outra.

Clientes do Assaí Atacadista em Alcântara relatam que funcionários do setor de estacionamento do mercado estão trabalhando em situação insalubre | Foto: Filipe Aguiar

Procurado, o Assaí Atacadista afirmou, através de um assessor por telefone, que essa situação não ocorre com recorrência já que todo o sistema de bilheteria é digital. Porém, como ocorreu um problema no sistema o funcionário ficou temporariamente na função. Apesar do pedido de uma nota sobre a questão, até o momento não foi enviada.

*Em atualização