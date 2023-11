Falta de luz interrompe abastecimento de água em São Gonçalo, Itaboraí e Maricá

Municípios sofrem com desabastecimento neste domingo (19) - Foto: Reprodução/Cedae

Municípios sofrem com desabastecimento neste domingo (19) - Foto: Reprodução/Cedae

O temporal que caiu na região na noite de ontem (18) continua a causar transtornos para os moradores. Isso porque a falta de luz está causando também uma interrupção no abastecimento de água em diversos municípios do Leste Fluminense e até da Região dos Lagos.

Segundo um comunicado publicado pela concessionária Águas do Rio, devido a uma nova interrupção no fornecimento de energia elétrica no sistema Imunana-Laranjal, operado pela CEDAE, neste domingo (19), o abastecimento de água em São Gonçalo, Itaboraí, Maricá (Inoã e Itaipuaçu) e até na Ilha de Paquetá permanece comprometido.

“A concessionária ressalta que, neste mês de novembro, é a sétima paralisação no fornecimento de água impactando na recuperação do sistema de abastecimento para as regiões”, informou.

De acordo com a empresa, a companhia de energia elétrica foi acionada, mas o fornecimento de energia ainda não foi restabelecido para que o abastecimento de água seja normalizado, de forma gradativa, nas regiões.

A concessionária orienta os clientes das regiões afetadas a reservarem a água de cisterna e caixas d’água para atividades prioritárias até a regularização do fornecimento, e reforça que segue à disposição pelo 0800 195 0 195, disponível para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp.