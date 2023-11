Chuva moderada e queda na temperatura: confira a previsão do tempo para a próxima semana em SG e Niterói

Na próxima semana, São Gonçalo vai presenciar uma queda de até 5° na temperatura. Na última semana, a cidade foi marcada pelo calor, com temperatura máxima registrada chegando a 44°C na sexta-feira (17). Para a próxima semana, clima deve ficar mais refrescante.

A Defesa Civil de São Gonçalo emitiu um alerta de chuvas fortes a moderada nas próximas horas. Segundo a previsão, há 90% de chance de chuva na segunda-feira (20). Confira a previsão completa.

Segundo o Inmet, na segunda-feira (20) o céu estará coberto por nuvens e há 90% de chance de chuva. A temperatura máxima prevista é de 26°, e a mínima é de 24°.

Na terça-feira (21), há 5% de chance de chuva. O céu estará nublado, porém com sol, e a temperatura máxima será de 30°, com mínima de 23°.

Na quarta-feira (22), o sol voltará a protagonizar o clima gonçalense e, traz com ele, uma temperatura máxima de 36°. O dia estará ensolarado pela maior parte do tempo, e a temperatura mínima será de 24°. Há 5% de chance de chuva.

Na quinta-feira (23), haverá novamente uma alta na temperatura. Com um céu sem nuvens, a temperatura máxima prevista é de 37°, com mínima de 26°. Há 5% de chance de chuva.

Sexta-feira (24) será um dia de sol com nuvens. Com 5% de chance de chuva, a temperatura máxima esperada é de 30°, com mínima de 24°.

Já no sábado (25), o gonçalense terá de tirar o guarda-chuva da dispensa! Há 90% de chance de chuva, com uma queda de dois graus na temperatura máxima, comparada a sexta-feira (24). A temperatura máxima será de 28°, com mínima de 23°.

Em Niterói, o clima da semana será similar.

Na segunda-feira (20), há 5% de chance de chuva. O céu estará coberto por nuvens, com temperatura máxima de 27° e mínima de 24°.

Na terça-feira (21), o dia será ensolarado com nuvens. A temperatura máxima prevista é de 30°, e a mínima é de 30°. Há 5% de chance de chuva.

Na quarta-feira (22), o dia será predominantemente ensolarado, sem nuvens. A temperatura máxima esperada é de 35°, e a temperatura mínima é de 24°. Há 5% de chance de chuva.

Na quinta-feira (23), o sol continuará sendo o protagonista. A temperatura máxima será 36°, e a temperatura mínima será 26°, com 5% de chance de chuva.

Na sexta-feira (24), o dia será ensolarado com nuvens. A temperatura máxima será de 30°, com mínima de 24°. Há 5% de chance de chuva.

No sábado (25), há 90% de chance de chuva. O dia será nublado, com chuva prevista para as primeiras horas do dia, durante a madrugada. A temperatura máxima será de 29°, e a temperatura mínima será 23°.