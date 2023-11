Policial é baleado e morto em Ramos, na Zona Norte

Na manhã deste sábado (18), um policial militar foi morto. Identificado como Carlos Eduardo Pessanha Monteiro, 42 anos, ele foi atingido por um tiro na cabeça, na RuaTambaú, em Ramos, Zona Norte da capital.

Segundo a Polícia Militar, Carlos estava de folga quando foi atacado. O policial foi socorrido e chegou a ser levado para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, no bairro da Penha, também na Zona Norte, mas não resistiu e morreu na unidade. O autor do crime fugiu e ainda não foi identificado. Não se sabe as motivações do ataque.

Leia também:



Trabalhadores gonçalenses se desdobram para enfrentar a forte onda de calor na cidade

Mulher é presa após tentar retirar benefício do INSS com documento falso

Carlos era policial desde 2013 e pertencia ao 16° BPM (Olaria).