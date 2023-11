Mulher é presa após tentar retirar benefício do INSS com documento falso

Nesta sexta-feira (17), a Polícia Civil prendeu uma mulher suspeita de usar um documento falso para sacar benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).

A mulher, de 60 anos, tentou realizar o estelionato em uma agência na Rua Sete de Setembro, no Centro do Rio. A prisão foi feita por agentes da 37ª DP (Ilha do Governador).

Segundo os agentes, eles localizaram a suspeita após receberem uma denúncia. Quando foi abordada, ela demonstrou nervosimo e mentiu para os agentes, dando outro nome a eles.

Leia também:

Bancário faz pix de R$ 690 mil por engano a empresário

Prefeitura do Rio de Janeiro anuncia mudanças na organização de show da Taylor Swift após morte de jovem

Os policiais insistiram e a idosa revelou que recebeu R$400,00 para ir ao local e retirar o benefício usando documentos falsos. O caso será investigado para averiguar se a mulher faz parte de uma quadrilha especializada no crime, que conta com funcionários de dentro do INSS.

Ela foi presa por uso de documento falso e tentativa de estelionato.