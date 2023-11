Sandra Annenberg tem alta hospitalar após pisar em uma taturana: "Era muita dor"

A jornalista Sandra Annemberg passou por um susto após pisar em uma taturana cachorrinho que estava na porta de sua casa, na última quinta-feira (16). Sandra viu um bicho na porta de casa e em um primeiro momento, pensou que fosse uma folha, chegando ate mesmo a filmar o animal.

"Quando voltei no fim do dia (após gravação de fim de ano da TV Globo), nós recebemos aqui em casa uma amiga e a filha dela. Fomos levá-las na porta eu estava descalça, piso em alguma coisa e senti uma fisgada. Achei que tivesse sido picada por uma formiga. Aqui em casa tem muito bicho. Já apareceu coruja, mais do que uma formiga. Começou a doer muito. Comecei a gritar de dor. Ardia, queimava, uma dor alucinante. Peguei um gelo, passou. Quando tirei o gelo continuava doendo", iniciou o relato.

Leia também

Criança de 2 anos morre após cair dentro de poço

Família de jovem que morreu após o parto em Itaboraí acusa hospital de omissão



Logo depois, a jornalista resolveu compartilhar com seus seguidores a imagem do animal, e recebeu informações que a fizeram se deslocar até o Hospital.

"Eu sabia que alguém saberia. É uma taturana cachorrinho, olha que nome bonitinho. A picada desse bicho, a queimadura desse bicho, não é nada de diminutivo, não. A queimadura é enorme. Meu médico falou que talvez eu fosse precisar de um soro. Jamais iria imaginar que existisse soro para queimadura de taturana. Não imaginava que era um bicho tão perigoso assim. Isso pode dar febre, tontura. Comecei a ficar apavorada", declarou.

Sandra seguiu para o hospital e foi medicada.

"Levei não só o vídeo que eu tinha, mas a própria (taturana). Fica aqui o meu alerta, eu soube que nessa época de extremo calor, é a época em que elas reproduzem e crescem. Depois elas viram belíssimas mariposas. Faço aqui um apelo. Não saiam matando esses bichos por aí. A natureza é essa coisa maravilhosa que fazem os bichos serem lindos e atraentes. Se você vir uma, afaste, mas não saia matando. Fiquem de olho nas crianças. Como é muito peludinho, dá vontade de tocar. São vários alertas. Estou muito bem e obrigada. Estou ótima", concluiu a jornalista.