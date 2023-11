Ex de Marcos Oliveira revela farsas contadas pelo ator e ele responde

A coisa se complicou para Marcos Oliveira, o eterno Beiçola de A Grande Família. Após ele vir à público várias vezes pedir ajuda financeira, o ex-namorado do ator resolveu expor áudios de conversas que teve com ele. Nas gravações, encaminhados com para a coluna Erlan Bastos EM OFF, o artista pede ao rapaz para contratar um garoto de programa.

“Não casa não, querido! É só para aproveitar um pouco. Faz um ‘fifty fifty’, paga um cachezinho, aproveita e manda embora. Só isso e nada mais. Hoje em dia tá barra pesada. Não brinca, não… Nem punh*ta eu tô batendo mais que tá tudo mole (risos). Mas eu fico olhando. Adoro olhar e ch*par, mas orgasm* mesmo, demora”, afirmou Beiçola em suposto áudio.

Em seguida, Lucas respondeu o áudio e se mostrou empolgado com a sugestão: “Pior que eu também gosto de olhar e isso me dá um tes** do cara***. Então, fechou! Venha para cá mais tarde que a gente chama um garoto de programa gostoso pra car*lho aqui e você fica olhando. Eu chup* ele, ele me chup*, depois te chup*, e vamo que vamo fazer sex*”.



Marcos Oliveira ainda aconselhou o rapaz sobre como conseguir um preço bacana pelo serviço sexual: “Não fala nada sobre você, querido. Não fala, não, que isso é chamariz. Fala que você é estudante e pronto. Fala que você é estudante de arquitetura ou de artes. Daí vai ver que você não tem muita grana. É tudo assim, dá uma pista falsa”, aconselhou.

Em outra gravação, Lucas, que é dono da empresa que cuida da carreira de Beiçola, ainda expôs que ele falou mal de Deolane Bezerra, que chegou a fazer uma transferência via pix no valor de R$ 50 mil para ele quando usou as redes sociais para pedir ajuda.

“Falou que não recebe da Netflix, que não recebe do canal Viva… Falou ontem para mim que o problema da Deolane [Bezerra] é o perfume forte e que o dinheiro não iria durar nem dois meses. Me pediu R$ 50 mil, mas eu não fiz pix algum. Por isso que ele está revoltado… Tem gente falando ainda que sou namorado dele. Pelo amor de Deus, olha quem sou eu!”, detonou.

Lucas ainda relatou quantas vezes ajudou o ator financeiramente: “Enfim, a gente ajudou ele de todas as formas, até com aluguel. Não tem boletim de ocorrência algum em nome dele. Ou seja, é tudo mentira! Mas, a partir de novembro, eu não vou mais ajudar”, garantiu.

E finalizou, afirmando que já deu ordens para que não repassem mais nenhum valor para Marcos: “Só para deixar registrado, não é mais para fazer pagamento para ele. Fala que a empresa está passando por dificuldades… Ele me fez gastar nesse restaurante mais de R$ 2 mil. Eu fui lá, não nego, mas a vida dele é uma mentira. Infelizmente, é uma mentira… Quem não tem dinheiro, não faz as coisas que ele faz”.

Ator se pronunciou

Em entrevista ao IG, o ator respondeu as acusações.

"Primeiro, eu não tenho namorado. Isso é falso. O cara dando um golpe de novo, que não tem responsabilidade com a vida. Estou trabalhando em São Paulo e recebi essa notícia. Não tem nada a ver. O Lucas simplesmente foi meu amigo e é um cambalacheiro também. Ele acha que eu tenho que resolver tudo", disse Beiçola, em conversa com o colunista Kadu Brandão, do Ig.

Marcos Oliveira também negou que tenha criticado o cheiro do perfume de Deolane Bezerra.