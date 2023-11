Niterói 450 anos: Confira a programação da festa

As comemorações dos 450 anos de Niterói começam neste fim de semana. Alceu Valença vai se apresentar neste sábado (11) e Vanessa da Mata amanhã, no domingo (12), na Praia de Piratininga. As celebrações vão durar 15 dias e terão 20 shows em quatro palcos espalhados pela cidade: no Theatro Municipal; nas praias de Icaraí e Piratininga e no Parque Rural, no Engenho do Mato, com programações totalmente gratuitas.

A festa vai começar neste sábado (11), às 15h, em Piratininga, com apresentações de DJ Pinaud, Emerson Campos, Sávio, Bicho Solto e Alceu Valença. No domingo (12), o mesmo palco recebe só mulheres, a partir das 15h: DJ Cris Panttoja, Ella Z, Biab, Kell Smith e Vanessa da Mata. A programação segue até o dia 26. No dia 22 de novembro, uma solenidade vai marcar o aniversário de Niterói.

Leia mais:



Brasileiros que estavam em Gaza chegam ao Brasil nesta segunda

São Gonçalo promove dia especial voltado à saúde

Com shows em diferentes locais da cidade, o objetivo é descentralizar as celebrações para facilitar a mobilidade de moradores e turistas que virão para a festa. A variedade de shows também promete agradar todos os gostos. O prefeito Axel Grael afirma que as comemorações dos 450 anos de Niterói representam um marco para a cidade.



"São 450 anos de história da nossa cidade, que se desenvolveu durante todos esses anos a partir da contribuição de cada niteroiense. Preparamos shows em que todos poderão comemorar essa data especial, independentemente da idade e do gosto musical. A Prefeitura pensou numa programação bastante variada, recheada de talentos, para que essa data fique marcada na memória de todos nós por muitos e muitos anos", destacou Axel Grael.

A solenidade dos 450 anos de Niterói será no Theatro Municipal, no dia 22 de novembro. O evento deve reunir autoridades e personalidades importantes da cidade para marcar a data. A cerimônia terá apresentações da Orquestra da Grota, do Projeto Aprendiz e do trio Azymuth.

Parque Rural:

Dia 15 de novembro:

10h - DJ Guilherme Mello

11h - Violúdico

12h - DJ Guilherme Mello

13h - Bia Bedran

14h - DJ Guilherme Mello

15h - Claudio Vieira

16h - DJ Guilherme Mello

17h - Lara Zuzarte

18h - DJ Guilherme Mello

19h - Gabriel Sater

20h - DJ Guilherme Mello

21h - João Gabriel

Praia de Icaraí:

Dia 18 de novembro:

19h - DJ Mam

21h - Marisa Monte

Dia 19 de novembro:

19h - Dalto, Sabino e Biafra

21h - Barão Vermelho e Detonautas

Dia 25 de novembro:

9h - Yoga e Ginástica

17h - DJ

18h - Teresa Cristina

Dia 26 de novembro:

9h - Yoga e Ginástica

17h - DJ

18h - Alcione

Theatro Municipal:

Dia 22 de Novembro:

(Evento para convidados)

17h - Orquestra da Grota

18h - Aprendiz Musical

20h - Azymuth