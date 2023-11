Criança de 2 anos morre após cair dentro de poço

Uma menina de apenas 2 anos de idade morreu, na noite da última quinta-feira (16), após cair dentro de um poço desativado em Barra Mansa, no sul do estado do Rio. Ela chegou a ser socorrida pelos bombeiros, mas acabou não resistindo ao acidente.

De acordo com relatos, a pequena Lavyne Gabriella do Nascimento Silva estava junto do irmão, de 5 anos, na casa de uma tia, no bairro Getúlio Vargas, quando caiu no reservatório. Familiares e responsáveis notaram o sumiço da criança e chegaram a iniciar buscas pelo bairro, até encontrarem o chinelo da menina perto do poço, que fica nos fundos do imóvel.

Agentes do Corpo de Bombeiros foram acionados e ajudaram a resgatar Lavyne, que estava submersa. Ela foi levada em estado grave para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa, no Centro da cidade. Profissionais da unidade relataram que, apesar das tentativas de ressuscitação, a criança acabou não resistindo e faleceu durante a noite.



A 90º DP (Barra Mansa) registrou a ocorrência e periciou o local onde a criança foi encontrada. De acordo com a unidade, não há indícios de crime e o caso, que segue em investigação, foi registrado como acidente.