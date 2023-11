Família de jovem que morreu após o parto em Itaboraí acusa hospital de omissão

Familiares de uma jovem de 22 anos que morreu dias após dar à luz no Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, em Nancilândia, Itaboraí, afirmam que a unidade de saúde está dificultando a liberação do prontuário da paciente. Eles realizaram um protesto na manhã desta sexta-feira (17), em frente ao hospital.

Segundo a família, Taysa da Silva de Souza procurou a emergência do hospital ao começar a sentir fortes dores, no último sábado (11). No mesmo dia ela deu à luz seu segundo filho, que nasceu com cerca de 4kg.

Dois dias depois, na segunda-feira (13), a jovem retornou à unidade de saúde por estar sentindo fortes dores, mais uma vez. Ela precisou ficar internada desde então, e, na quarta-feira (15), foi entubada. No dia seguinte, na quinta-feira (16), sua família foi informada de que ela havia morrido.

De acordo os familiares, o hospital não teria sido claro a respeito do quadro de saúde da paciente. A comunicação teria ficado difícil desde que Taysa foi internada, na última segunda-feira (13). E com a morte da jovem, a relação hospital-família piorou. Eles alegam que a unidade de saúde dificulta o fornecimento de informações sobre o falecimento da paciente e que estariam se recusando a liberar o prontuário de Taysa.





A família também alega que a 71ª DP (Itaboraí) não teria liberado, até o momento, a autorização para a necrópsia. Segundo os familiares, há uma resistência para entregar o documento.

O SÃO GONÇALO procurou a Prefeitura de Itaboraí, que administra o Hospital Municipal Desembargador Leal Junior, e a assessoria de imprensa da Polícia Civil. Em nota, a Polícia Civil informou que "a 71ª DP (Itaboraí) investiga o caso. O corpo da vítima será encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) da região para necropsia. Foram solicitados o prontuário da vítima e a relação dos nomes da equipe responsável pelo parto dela para prestarem depoimento. Diligências estão em andamento para esclarecer os fatos".

A assessoria de imprensa da Prefeitura de Itaboraí informou que "de acordo com a direção do Hospital Municipal Desembargador Leal Júnior, a paciente teve parto normal no último sábado (11) e foram realizados os procedimentos regulares. A unidade informa que abriu uma sindicância para apurar as circunstâncias do fato e a Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA) reforça que está à disposição da família, prestando todo o auxílio necessário".