Prédio comercial pega fogo na Tijuca

Um prédio comercial pegou fogo, na tarde desta sexta-feira (17), na Rua Conde Bonfim, na Tijuca, Zona Norte do Rio. Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas, por volta das 16h45, para controlar as chamas.

Em imagens que circulam nas redes sociais é possível observar o fogo e uma forte fumaça escura saindo do sexto andar do edifício. O fogo começou no ar-condicionado.



Não há registro de feridos, entretanto, devido a fumaça, algumas pessoas preferiram buscar atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Tijuca, próxima ao prédio.

Segundo o Centro de Operações Rio (COR), uma faixa do trecho da Rua Conde Bonfim permanecia interditado, por volta das 16h20.



A opção para os motoristas é fazer o desvio pela Rua Santo Afonso.