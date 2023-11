Baixista Mingau tem evolução e pode receber alta em breve

Internado desde último dia 2 de setembro, o músico Rinaldo Oliveira Amaral, conhecido pelo apelido "Mingau" pode estar próximo de receber alta. De acordo com informações do hospital onde está internado, em São Paulo, o quadro do baixista da banda Ultraje a Rigor tem apresentado evolução ao longo das últimas semanas.

“Após 75 dias da primeira cirurgia, apresenta evolução progressiva no quadro neurológico e segue recebendo suporte clínico e fisioterapêutico. Neste momento, está em tratamento com antibióticos para combater uma infecção pulmonar, comum em casos de internação prolongada. O quadro é considerado estável, e há possibilidade de alta nas próximas semanas”, resume o boletim médico do Hospital São Luiz, onde Mingau recebe tratamento.

Relembre o caso:

O músico segue na unidade de tratamento intensivo (UTI) do hospital. Ele ainda não consegue falar, mas se comunica com familiares não-verbalmente. Ex-companheira e mãe da filha do baixista, Annamaria Aglio, comentou, em entrevista ao portal "gshow", que o artista tem apresentado sinais de que está consciente.

"Ele já mostra um nível de consciência, dá risadinhas e até chora. Mas o processo é lento, os médicos dizem que é preciso paciência e persistência", afirmou. De acordo com ela, ele deve ser transferido para uma clínica de reabilitação.

A família de Rinaldo criou uma campanha online de arrecadação para ajudar a pagar os custos do tratamento. As informações da campanha, assim como atualizações do estado de Mingau, tem sido compartilhadas no perfil do Instagram @juntospelomingau.