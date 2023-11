Concessionária das barcas tem contrato renovado até 2025

A empresa responsável pelo transporte de barcas no Rio, a CCRBarcas, vai continuar como concessionária do serviço na Baía de Guanabara por mais um ano. A companhia atendeu ao pedido do Governo do estado e vai continuar gerindo o transporte na região até 11 de fevereiro de 2025.

Inicialmente, o prazo para o fim de acordo com a CCR era fevereiro de 2024. A Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana (Setram), no entanto, optou por adiantar um pedido de "período complementar tardicional" ainda neste ano.

O próximo responsável pela concessão deve ser escolhido durante o período extra. No início deste ano, em março, a 6ª Vara de Fazenda Pública homologou um acordo entre a CCR e o Governo, às vésperas do fim do contrato. O acordo previa que o Governo do Estado reconhecesse as indenizações devidas a empresa, que somam 750 milhões de reais.