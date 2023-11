Último dia para a renovação de matrícula em São Gonçalo

Os responsáveis pelos alunos que já estão estudando na rede municipal de São Gonçalo têm até hoje (17) para renovar a matrícula em sua unidade escolar. Na renovação de matrícula, é imprescindível levar duas fotos 3x4 do aluno e o comprovante de residência. O remanejamento de alunos entre as unidades acontecerá de 21 a 24 de novembro e a pré-matrícula para novos alunos será efetuada pelo link https://prematricula.siseducsg.org.br/, no período de 18 a 28 de dezembro.

Buscando atender à população e identificando a crescente demanda por vagas para a modalidade Educação Infantil, a Secretaria passou por uma reestruturação que irá possibilitar a abertura de 3 mil vagas a mais do que o ano passado para a modalidade. Além disso, o município está negociando, junto ao Estado do Rio de Janeiro, a municipalização de escolas em pontos estratégicos da cidade.

Ainda com a intenção de oferecer mais vagas, a Prefeitura está construindo mais duas creches, nos bairros Almerinda e Jardim Bom Retiro, com previsão de conclusão da obra para o próximo ano letivo. Em 2023, foi inaugurada a Umei Silviane Moraes de Oliveira Martins, em Marambaia, que já está atendendo aos alunos da região.



No caso de pré-matrícula com informação de deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação, o responsável deve enviar, para o e-mail matriculassg@gmail.com, o comprovante de inscrição e os laudos que comprovem tais informações, emitidos por órgãos competentes. Na impossibilidade de envio por e-mail, o responsável poderá entregar os documentos na Coordenação de Matrícula, localizada na Travessa Uricina Vargas, n.º 36 – Mutondo, no período de 18 a 29 de dezembro.

A efetivação da matrícula dos alunos remanejados acontece de 15 a 18 de janeiro de 2024, direto na unidade. Os novos alunos, contemplados na pré-matrícula, devem efetivar a matrícula no período de 19 a 25 de janeiro, também na unidade. A partir de 1º de fevereiro, as vagas remanescentes serão disponibilizadas pelo link https://vagasremanescentes.siseduc.org.br/.

Os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem procurar a unidade de ensino para realizar a matrícula presencialmente, no período de 30 de janeiro a 2 de fevereiro.

No caso da pré-matrícula, a ordem da inscrição efetuada não garante a prioridade da vaga, sendo considerados os critérios a seguir:

I – Alunos oriundos da Rede Pública Municipal de Ensino de São Gonçalo;

II – Alunos com deficiência, Transtornos Globais do Desenvolvimento e Altas Habilidades ou Superdotação, conforme legislação vigente;

III – Preferência para crianças e adolescentes com até 15 anos incompletos;

IV – Proximidade da residência, de acordo com a disponibilidade de vagas, conforme o Estatuto da Criança e Adolescente;

V – Em caso de empate, a prioridade será para o (a) aluno (a) oriundo da Rede Pública Municipal de Ensino de São Gonçalo, seguido do candidato mais novo.