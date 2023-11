Secretaria das Culturas de Niterói promove atividade gratuita neste sábado (18)

No próximo sábado, 18, acontece o encontro do Orçamento Participativo da Cultura, a partir das 14h, no Largo da Batalha, em Niterói. O evento, aberto ao público e gratuito, conta com shows, batalhas e recreação infantil.

Estarão no encontro a secretária das Culturas de Niterói Júlia Pacheco e o presidente da Comissão de Cultura da câmara dos vereadores Leonardo Giordano.

O evento terá a participação dos grupos artistas locais, como Trevo da Paz, PPPD Record, Batalha do Largo, além dos DJs Anry, Tico Boladão e Rafael. E conta também com a presença de Dani C2 e Oca-Viradouro, e com atividades de recreação, de leitura e de bola mania para a criançada presente.

“A participação popular no processo de construção do Orçamento Participativo da Cultura foi fundamental, já que o maior objetivo da secretaria das Culturas de Niterói é construir, de forma coletiva, uma política cultural, transparente e plural. Queremos incentivar artistas, grupos, companhias e demais profissionais dos campos artísticos a estarem no protagonismo cultural da cidade, além de, cada vez mais, ampliar e democratizar o acesso do público à Cultura.”, disse Júlia