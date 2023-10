Baixista do Ultraje a Rigor interage com família piscando olhos

O baixista Rinaldo Oliveira Amaral, o Mingau, voltou a interagir com familiares pela primeira vez desde que foi baleado na cabeça no início de setembro. Segundo um boletim médico da unidade onde ele está internado, em São Paulo, ele ainda não está falando, mas interage com a família através do piscar dos olhos.

"O paciente Rinaldo Amaral segue internado na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital São Luiz - Unidade Itaim, da Rede D’Or. Apresenta abertura ocular e ventilação espontânea durante o dia, através da traqueostomia. Notam-se alguns momentos de interação com a família, com piscar de olhos", informou o boletim.

Ainda segundo a unidade, o estado de saúde do músico, de 56 anos, é estável. Ele tem conseguido ficar sentado em uma poltrona ao longo do dia. O baixista já foi submetido a pelo menos três cirurgias e ainda não tem previsão de alta hospitalar.

Mingau foi baleado no dia 2 de setembro em Paraty, no Rio de Janeiro. Três suspeitos de participarem da tentativa de homicídio estão presos. Há ainda outros dois suspeitos que estão foragidos. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.