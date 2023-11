Prazo para pedir reaplicação do Enem é prorrogado para segunda (20)

Estudantes que perderam a primeira prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 terão até esta segunda-feira (20) para pedir a reaplicação da prova. O prazo para a solicitação, que inicialmente ia até esta sexta (17), foi prorrogado pelo Instituto Anísio Teixeira, o Inep, e agora vai até às 23h59 da segunda.

Neste ano, estudantes que moram a uma distância maior que 30 quilômetros do local de prova também têm direito para fazer a reaplicação, que está marcada para acontecer nos dias 12 e 13 de dezembro. Além disso, quem foi acometido por alguma doença infectocontagiosa também pode solicitar a 'segunda chamada' do exame.

As solicitações e justificativas serão analisadas pelos organizadores da prova. Os pedidos podem ser feitos em uma aba específica da Página do Participante. No caso de solicitações por doença, o participante deve anexar um documento legível que comprove a condição, com os seguintes dados:

- Nome completo do participante;

- Diagnóstico com a descrição da condição que motivou a solicitação e/ou o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10);

- Assinatura e identificação do profissional competente, com respectivo registro do Conselho Regional de Medicina (CRM), do Ministério da Saúde (RMS) ou de órgão competente.

- Problema logístico ou no local de aplicação do Enem 2023

O edital do Enem libera a reaplicação em casos como desastres naturais (que prejudiquem a aplicação do Exame devido ao comprometimento da infraestrutura do local), falta de energia elétrica (que comprometa a visibilidade da prova pela ausência de luz natural), falha no dispositivo eletrônico fornecido ao participante ou erro de execução de procedimento de aplicação que incorra em comprovado prejuízo ao participante.



Confira o calendário:



Pedido para reaplicação: entre 13 e 20 de novembro

Prova de reaplicação: 12 e 13 de dezembro

Divulgação das notas: 16 de janeiro de 2024