Monumento a Zumbi dos Palmares será inaugurado no bairro Cubango

Moradores do Cubango, em Niterói, inauguram monumento a Zumbi do Palmares, de 6 metros de altura, no próximo dia 19/11, às 10h, no Espaço Quilombola. O evento gratuito marca a comemoração do bairro ao dia nacional da Consciência Negra, celebrado no dia 20/11, e também os 450 anos do município de Niterói.

De assinatura dos artistas plásticos: Igor Remanowsky, Paulo Remanowsky e Olivier Pelé, o tributo a Zumbi é feito com uma escultura de seu rosto em material fibra. E ficará exposto em caráter permanente no ponto mais alto da Rua 22 de Novembro, na altura do número 400, denominado Espaço Quilombola, que recentemente passou por obras para melhor abrigar a imagem e visitantes.

O objetivo dessa iniciativa é exaltar a raiz africana que ajudou na formação do bairro, principalmente, ao que tange a cultura. E celebrar a resistência, saudar os ancestrais e relembrar a luta pela liberdade que vem desde a fase Brasil Colonial.

O tributo a Zumbi é feito com uma escultura de seu rosto em material fibra | Foto: Divulgação

O bairro “africano niteroiense” foi palco de venda de escravos, abrigo de negros fugitivos criando Quilombos ao longo das colinas que formam a região, e moradia de ex-escravos. Muitos constituíram famílias e seus descendentes vivem no local até hoje.

“O monumento a Zumbi é a valorização de nossas raízes. Aqui no bairro temos várias histórias de luta e superação, algumas até se perderam. Pois, tudo é muito falado e não escrito. Por isso que nós, moradores, resolvemos fazer um marco físico no meio do bairro para que no futuro não se perca o nosso maior elo histórico, a ligação Cubango-África” comenta Olivier Pelé, morador e um dos artistas responsáveis pela réplica da cabeça de Zumbi dos Palmares.

A homenagem também será estendida aos moradores locais com placa contendo os nomes de pessoas referências do lugar, algumas já não mais presentes, e outras ainda firmes no propósito de trazer um maior desenvolvimento ao bairro com promoção de acessibilidade a direitos básicos, como: saúde, educação, cultura, esporte, entre outros.

A etimologia do nome Cubango é africana. Remete a uma região que integrava o antigo Império do Congo, um dos principais mercadores de escravo para o Brasil. Atualmente, Cubango é uma província de Angola. E também, é nome de um rio que faz a fronteira entre os países Angola e Namíbia.

A materialização dessa homenagem é um trabalho em conjunto das Associações de Moradores das Comunidades: Abacaxi e Serrão, e também da Associação dos Comerciantes do bairro Cubango.