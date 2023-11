Editoras da região metropolitana estarão na Flip 2023; saiba mais!

Considerado um dos mais prestigiados eventos literários da América Latina, a Festa Literária Internacional de Paraty (Flip) deste ano acontece entre os dias 22 e 26 de novembro. O objetivo principal do evento é promover a literatura e estimular a leitura entre o público brasileiro, além de impulsionar o intercâmbio de ideias e a reflexão sobre as obras literárias nacionais.

Apesar de ter a fama de ser um evento elitista, a busca pela democratização do acesso e da entrada de pequenas editoras e autores independentes segue numa crescente desde os protestos de 2013.

Em 2014, uma das principais mudanças foi sobre a tenda do telão principal. Desde então, foram criados novos espaços para que o público pudesse acompanhar os debates, com entrada gratuita. Quase dez anos depois, alguns avanços: nesta edição, as mesas da Central Flipinha, na Praça da Matriz, são gratuitas e todas as mesas da programação principal serão transmitidas ao vivo no telão, no Auditório da Praça, com acesso livre. Os eventos da Flip+ e da FlipZona também vão acontecer gratuitamente em outros pontos da cidade.

Na programação principal, serão 20 mesas de debates, com escritores, tradutores, jornalistas e filósofos nacionais e estrangeiros; e a entrada para assistir a cada mesa custa R$ 130. Mas é na Praça da Matriz e nas 'casas literárias' que acontece uma espécie de "Flip paralela", com a presença de editoras originárias de vários municípios de dentro e de fora do estado do Rio.

Da região metropolitana, entre as editoras que confirmaram presença estão a Editora Itapuca e a Garota FM Books, de Niterói; Editora Machado, de São Gonçalo; e editora Proverbo, de Maricá.

- Editora Proverbo (Maricá) - presente com um estande na praça em todos os dias do evento e também na casa literária 'Escreva, Garota!'. A editora conta com cinco autores confirmados: Júnior Bayer, Cristiane Barroso, Sandra Gurgel, Sandra Santiago e Vilson Ferreira.



- Editora Garota FM Books (Niterói) - presente com um estande na praça. Duas autoras confirmadas: Chris Fuscaldo e Taissa Maia.

- Editora Itapuca (Niterói) - presente com um estande na casa literária "Opera", na Rua Marechal Dias, junto a mais cinco editoras de diferentes regiões. Entre 10 e 15 autores confirmados da Itapuca.

- Editora Machado (São Gonçalo) - presente com uma participação "discreta", por ainda ser uma editora nova, sem autores presentes.

Homenagem a Pagu

Com curadoria de Fernanda Bastos, jornalista gaúcha e editora de livros; e Milena Britto, professora da UFBA, a Flip 2023 prestará homenagem a Pagu, apelido dado à escritora, poeta, diretora, tradutora, desenhista, cartunista e jornalista brasileira Patrícia Rehder Galvão,

Nascida em 9 de junho de 1910, em Santos (SP), e falecida em 12 de dezembro de 1962, em São Paulo, Pagu teve destaque significativo no movimento modernista iniciado em 1922, embora não tivesse participado da Semana de Arte Moderna porque, na época, tinha apenas doze anos de idade.

Casas literárias

Parte da programação da Flip, as casas literárias reúnem autores e artistas de dezenas de editoras em espaços de vivência e trocas de experiências literárias e turísticas. Além da exposição e venda de livros, as casas têm sua própria programação que inclui debates, exposições, coquetéis e música. Abaixo, algumas das casas que já divulgaram a programação, listadas pela reportagem:

Casa da Utopia



Pela primeira vez, a Casa da Utopia, organizada pelo idealizador Sylvio Maurício, em apoio da presidente de Cultura da Alerj, a deputada estadual, Verônica Lima (PT), estará na Flip.

O Instituto sediará a “Festa Literária Casa da Utopia na FLIP”, contando com uma programação que envolve debates com intelectuais e ativistas sobre temáticas como democracia, feminismos, política, representatividade, além de bate-papos com autoras que têm se destacado na cena literária, como Conceição Evaristo, Vilma Piedade e Eliana Alves Cruz e a parceria das editoras Intrínseca, Malê e Aruanda.

A programação começa na quinta-feira (23) com um coquetel literário na 'Noite Pagu' e se encerra no sábado (25) com o 'Dia Antirracista', protagonizando as mulheres, a arte, a cultura preta e produções literárias de intelectuais e artistas. Contando com a Exposição permanente “Dos filhos deste solo” do artista local Wanderson Santos, gastronomia e economia criativa. A Casa fica na Rua Dr. Pereira, 262. Clique para ver a programação completa.

Casa Gueto

Localizada à Rua Benedito Telmo Coupê (antiga rua Fresca), a Casa Gueto reúne 13 editoras independentes que publicam literatura brasileira contemporânea, traduções e também trabalham no resgate de livros e autores da história de nossa literatura. Entre as editoras parceiras, muitas indicadas aos maiores prêmios do país, como Oceanos, São Paulo de Literatura, Jabuti, Candango, Biblioteca Nacional, entre outros. São elas as editoras Aboio, Bambual, Editacuja, Feminas, Kotter, Mondru, MoMA, Patuá, Primata, Quase oito, Reformatório, Rizoma e Urutau. Clique aqui para ver a programação completa.

Casa Escreva, Garota!

Localizada à Travessa Gravatá, 56c, o Escreva, Garota! é o grupo de apoio, engajamento e capacitação continuada de mulheres que escrevem, fundado e coordenado pela escritora e mentora de escrita brasiliense Lella Malta. O projeto conta com mais de 100 autoras inscritas, distribuídas por 5 países diferentes. Lançado há 3 anos, visa combater o apagamento da escrita de mulheres e apoiar a escrita independente. Estreando na Flip, o grupo lançará oficialmente sua primeira coletânea de contos, promoverá sessões de autógrafos de dezenas de suas autoras e receberá, no ateliê do artista plástico Fabio Maqui, oficinas, rodas de conversa e contação de histórias para crianças. Clique para ver a programação completa.

Casa Ópera

Localizada à Rua Marechal Santos dias, a Casa Opera é uma realização da Opera Editorial, editora de Araraquara (SP) que há dois anos publica livros de autores estreantes de todo o Brasil. Este ano, a Opera está com um catálogo com pouco mais de cem títulos e irá promover a integração de dezenas de autores independentes e outras pequenas editoras. O objetivo da Casa Opera é, justamente, dar visibilidade aos autores que não possuem espaço e oportunidade na mídia, ou nas editoras tradicionais. Clique aqui para ver a programação completa.

Casa República.org

Pela primeira vez, o Republica.org terá uma casa na Festa Literária Internacional de Paraty. A Casa Republica.org traz uma programação singular que reforça os princípios do instituto: a importância dos governos e das pessoas no serviço público para o país e para a democracia.

Com curadoria da jornalista Daniela Pinheiro, a programação vai de mesas com biógrafos de escritores-servidores renomados a escritores premiados que dividem seu tempo entre a repartição e a literatura. Também haverá debates sobre temas que vão ocupar boa parte da agenda política no próximo governo, como a reforma tributária e questões ligadas ao Judiciário. Programação completa aqui.

Casa Publishnews

A Casa PublishNews na Festa Literária Internacional de Paraty 2023 já tem a sua programação completa (veja abaixo). Conceição Evaristo, Fabiano Piúba, Xico Sá e Rodrigo Casarin são apenas alguns dos autores convidados, e o mercado editorial e as discussões mais relevantes do setor continuam sendo protagonistas. A casa fica localizada à Rua Tenente Francisco Antônio, 300. Programação completa aqui.



Casa Folha

Palestras com autores e colunistas da Folha de S. Paulo, venda de livros da Folha de S. Paulo e Publifolha e degustação de café. Programação completa, clique aqui.

Casa Ramboll

Ocupando a casa de Amyr Klink, navegador, explorador e escritor brasileiro, no centro histórico de Paraty, a Casa Ramboll é um hub de ativações sustentáveis, onde a Ramboll, seus parceiros e convidados, irão levar ao público uma série de reflexões e debates sobre Sustentabilidade, conectando o tema à Festa Literária Internacional de Paraty. Fica localizada à Rua Dona Geralda, 11. Programação completa aqui.

Casa Estante Virtual

Pelo segundo ano, a Estante Virtual chega como casa parceira e oferece ao público uma programação especial, com uma série de mesas de debate, livreiros e outros parceiros inéditos, visando aproximar pessoas que se movem e são movidas pela literatura. Conheça a programação da casa, escritores e homenageados ao longo dos anos clicando aqui.



Casa Poéticas Negras

A Casa Poéticas Negras surge da vontade de se movimentar e do desejo de somar potências entre escritoras, escritores, artistas e editoras que promovem as artes e as escritas negras. O espaço conta com uma programação de literatura, poesia, mesas de diálogo, slam, música e culinária afro-caiçara. Fica localizada à Rua Comendador José Luiz, 398. Programação completa aqui.

➢ Para saber mais sobre outras casas literárias parceiras da Flip, clique aqui.



➢ E para ver a programação principal completa das mesas da Flip, clique aqui.

Ingressos

Os ingressos para a Flip 2023 podem ser adquiridos pelo link: https://flip.fcticket.com.br

Limite de até dois ingressos por mesa e por CPF de cada comprador.

R$ 130 - inteira

R$ 65 - meia-entrada

*Idosos (com idade igual ou superior a 60 anos), estudantes, jovens de até 29 anos pertencentes a famílias de baixa renda, menores de 21 anos, profissionais das redes pública e privada de ensino do estado do RJ e pessoas com deficiência têm direito à meia-entrada.