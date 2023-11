Trabalha Rio participa domingo da 28ª Parada do Orgulho LGBTI+ do Rio, em Copacabana

O Trabalha Rio, programa de empregabilidade e qualificação profissional da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (SMTE), participa neste domingo (19/11) da 28ª Parada do Orgulho LGBTI+ da cidade, em Copacabana. A partir das 10h, estará na concentração do ato, na Avenida Atlântica, Posto 5, inscrevendo a população LGBTI+ e os simpatizantes em processos seletivos para vagas em empresas e nos cursos de qualificação profissional do Rio+Cursos, incluindo aqueles voltados à capacitação para o empreendedorismo.

“Sabemos o quanto a comunidade LGBTI+ é historicamente discriminada no mercado de trabalho. No Brasil, apenas 4% da população trans possui emprego formal, segundo dados da Associação Nacional de Travestis e Transexuais. Entre os gays, lésbicas e bissexuais, embora muito tenha se avançado nos últimos anos, também há discriminação. Um dos muitos caminhos para o exercício da cidadania é o direito ao trabalho. Nosso intuito é promover a inclusão de quem mais precisa”, explica Everton Gomes, secretário municipal de Trabalho e Renda do Rio.

Leia também

➢ Concessionária das barcas tem contrato renovado até 2025

➢ Secretaria das Culturas de Niterói promove atividade gratuita neste sábado (18)

A SMTE já mantém, desde o fim de junho, um posto avançado do Trabalha Rio na sede do Grupo Arco-Íris de Cidadania LGBTQI+, no centro da cidade (Rua da Carioca, 45). Lá, todas as sextas-feiras, das 13h às 17h, também são oferecidas inscrições para processos seletivos e cursos de qualificação, com atendimento especialmente direcionado para a comunidade LGBTI. Além desses serviços, também são oferecidas emissão de documentos e orientação profissional aos trabalhadores que procuram o Trabalha Rio.