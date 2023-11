Magnólia Brasil escolhe hino oficial para o Carnaval 2024

Os sambistas da Escola Magnólia Brasil, atual campeão da Série A do Carnaval de Niterói, estarão reunidos na noite desse sábado (18), em um evento especial, para a escolha do hino oficial que vai embalar o enredo 'O Dia Em Que O Lorde Visitou Meu Paraíso', a ser apresentado no Caminho Niemeyer, no Centro da Cidade, no Carnaval de 2024. A final será realizada na quadra de ensaios da Acadêmicos do Cubango, na Rua Noronha Torrezão, e entre as atrações da noite, estão o Grupo Novo Visual, além dos próprios integrantes de segmentos da Magnólia Brasil e da Cubango, agremiação da Série Prata do Carnaval carioca. A entrada é franca.

Finalistas - Os sambas de quatro parcerias irão se apresentar na grande final da Magnólia, com a primeira passada do hino oficial sem bateria e as outras três com o acompanhamento dos ritmistas. Para a execução do plano de desfiles no Carnaval de 2024, a Magnólia se cercou de todos os detalhes para tentar, com todo respeito as co-irmãs, mais uma apresentação marcante, que a coloque em condições de conquistar o inédito bi-campeonato na chamada 'elite' do Carnaval de Niterói.

Enredo - A Magnólia aposta em uma bem humorada história, que seria fictícia, mas é dada como real entre os antepassados dos moradores da comunidade Magólia Brasil, na região do Fonseca: a visita do Lord Inglês Charles Darwin à região. O pesquisador estrageiro e sua expedição, nos idos anos do Brasil colonial, teriam sido recebidos primeiro em São Lourenço, na aldeia da Tribó Temiminós, e tido uma encantadora passagem pela floresta que existia naquele local.

A suposta visita do Lorde é que dá a 'tônica' do enredo para a escola mostrar a beleza e os encantos do lugar no passado, numa história que termina em festa para Darwin e sua expedição, feita pelos índidos e membros de outros grupos quilombolas que viviam na Vila Real, a Niterói do passado. O enredo é do carnavalesco Roberto Oliveira, também responsável pelo enredo sobre a vida e a obra de Dona Ivone Lara, que deu o título do Carnaval de 2023 à Magnólia, também campeã do Grupo A de Niterói em 2020.