Após acidente em casa, Carlos Alberto de Nóbrega recebe alta

Após quase uma semana de internação, o apresentador e comediante Carlos Alberto de Nóbrega, de 87 anos, recebeu alta hospitalar nesta sexta-feira (17). Ele estava internado no Hospital Sírio-Libânes, em São Paulo, por conta de alguns ferimentos que sofreu após um acidente doméstico.

O apresentador do "A Praça É Nossa" usou seu perfil nas redes para informar os fãs e agradecer à equipe médica que o acompanhou. "Como sempre essa equipe maravilhosa do Dr. Roberto Kalil cuidou de mim com o maior carinho, responsabilidade e eficiência. Agradeço também a equipe de neurologia do Dr. Tuma! Estou de alta. Agradeço minha esposa, Renata pelo amor e cuidado comigo, e não posso deixar de agradecer o carinho dos meu fãs e dos meus colegas de trabalho. Obrigado, Deus", escreveu.

Carlos Alberto foi hospitalizado com ferimentos na costela e na cabeça após cair de uma escada em sua casa de campo. Em entrevista ao SBT, sua esposa, Renata Domingues, contou que o apresentador tropeçou no chinelo e acabou caindo. "O rosto dele estava inchado e bateu um pouco com a cabeça também. Ele teve um pequeno sangramento interno na cabeça", afirmou.