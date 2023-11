Feira de Adoção Pet agita o domingo, dia 19,no São Gonçalo Shopping

Com o objetivo de encontrar um novo lar para cães e gatos abandonados e vítimas de maus tratos, o São Gonçalo Shopping, da NIAD, vai realizar uma nova edição da Feira de Adoção Pet. A iniciativa acontece neste domingo, 19 de novembro, às 11h, no segundo piso do empreendimento, ao lado do Pula Park.

Para levar um novo melhor amigo de quatro patas para casa, é necessário ser maior de 18 anos e apresentar identidade, CPF e comprovante de residência. Além disso, o adotante deve assinar um termo de responsabilidade que determine estar ciente de todos os cuidados que o animal adotado exige, entre eles oferecer boas condições de alimentação e espaço, onde possa se socializar, preservar a integridade e a saúde do animal, levar ao médico veterinário sempre que for preciso, manter as vacinas e vermífugos em dia, informar sempre ao protetor com fotos como está o animal e autorizar a visitação para verificação das suas condições. O adotante não poderá repassar o animal sem o consentimento do protetor, tendo ainda o prazo de 30 dias para adaptação e devolução.

A Feira de Adoção Pet é uma ótima oportunidade para os visitantes encontrarem um novo companheiro e de ajudarem os anjinhos de quatro patas.



SERVIÇO - Feira de Adoção Pet no São Gonçalo Shopping

Data: 19 de novembro - domingo

Horário: às 11h

Local: segundo piso - próximo ao Pula Park

Evento gratuito

SÃO GONÇALO SHOPPING

Av. São Gonçalo 100 – Boa Vista – São Gonçalo/RJ

(Rodovia Niterói-Manilha, km 8,5)

Tel.: (21) 3514-3850

www.saogoncaloshopping.com.br

https://www.facebook.com/SaoGoncaloShopping