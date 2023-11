Rio registra sensação térmica recorde de 58,5°C

População enfrenta forte onda de calor no Rio de Janeiro - Foto: Agência Brasil/Tomaz Silva

O Rio de Janeiro registrou, às 9h15 desta terça-feira (14), a sensação térmica de 58,5°C, a maior desde que a medição começou a ser feita, em 2009. O registro foi feito pela estação do serviço municipal de meteorologia 'Alerta Rio' em Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. No momento, os termômetros marcavam 35,5°C.

Desde a chegada da onda de calor que afeta diversos estados brasileiros, o Rio de Janeiro já havia registrado o dia mais quente do ano no último domingo (12), com temperatura de 42,5°C, e a sensação térmica de 52 graus na manhã de segunda (13).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), 15 estados e o Distrito Federal começaram o dia com alerta de grande perigo por causa da onda de calor. O desconforto atinge a população nas ruas, no transporte, nas escolas e até nos hospitais.



O intenso calor registrado, principalmente no Sudeste e no Centro-Oeste do Brasil, deve continuar ao longo de toda a semana, e a ausência de nuvens no céu torna ainda mais perigosa a exposição à radiação solar e a sensação de calor.

Segundo os médicos, é preciso evitar ao máximo a exposição ao sol nos dias de calor extremo, beber muita água, passar protetor e evitar comidas pesadas e gordurosas.