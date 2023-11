Moradores reclamam de transtornos causado por postes na Engenhoca, Niterói

A instalação de novos postes na calçada de uma residência no bairro da Engenhoca, em Niterói, tem causado transtornos aos moradores e pedestres da região. De acordo com os cidadãos que transitam diariamente pela via, a circulação na calçada foi completamente atrapalhada pela intervenção realizada pela concessionária de energia que atende ao município.

Os postes teriam sido alocados para o local há cerca de 4 dias, sem nenhum tipo de aviso aos moradores da casa em que eles foram instalados na frente. Os residentes estão sendo diretamente impactados pela mudança, já que perderam um espaço considerável do passeio público da Avenida Professor João Brasil.

Os postes teriam sido alocados para o local há cerca de 4 dias | Foto: Filipe Aguiar

Segundo a sobrinha do proprietário da residência afetada com a instalação dos postes, eles não foram informados de que haveria uma mudança na fachada da casa e foram surpreendidos ao chegar no local depois de horas fora.



"As pessoas não passam mais pela calçada, elas passam na escada da casa. A passagem ficou péssima, a visão da residência ficou péssima também. Isso 'matou' a casa. Se eu quiser fazer uma garagem eu não posso mais, porque tem um poste me atrapalhando. Isso aqui, com certeza, também vai atrapalhar caso queiram vender a casa. Sofremos com todos os transtornos possíveis", afirma a empresária Luana Chagas, de 39 anos, familiar dos moradores da casa em que os postes foram instalados na frente.

Moradores foram pegos de surpresa com a obra | Foto: Divulgação

Com a alocação dos postes sobrou um curto espaço livre, que não permite que passe uma cadeira de rodas ou um carrinho de bebê, por exemplo, conforme dito pelos transeuntes. Em determinado trecho, os pedestres precisam passar pela escada da casa, já que não restou quase nada de calçada.

"A calçada já é pequena. Agora a gente precisa passar no meio da rua", relata o engenheiro de telecomunicação, Fabio Gomes, de 42 anos, que mora no entorno.

O SÃO GONÇALO procurou a Enel, mas ainda não houve resposta.