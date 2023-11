Rio premia quem faz a diferença nas áreas de diversidade e inclusão

A Prefeitura do Rio de Janeiro vai homenagear instituições e empresas que fazem a diferença quando o assunto é diversidade e inclusão. Já estão abertas, nas redes sociais e no site da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda do Rio (@trabalha.rio e https://trabalho.prefeitura.rio), as inscrições para o Selo da Diversidade Abdias do Nascimento, uma homenagem ao professor, ator, escritor, político e um dos maiores defensores dos direitos civis e humanos das populações negras brasileiras.

As inscrições ao prêmio para as instituições (privadas, públicas ou do terceiro setor), nas categorias étnica, racial, religiosa, etária e de gênero, vão até o dia 22. Para se inscrever, é necessário acessar o link http://bit.ly/47fFaD8 e preencher o formulário. É fundamental indicar um colaborador que represente a diversidade na instituição ou empresa. E, no dia 30, às 18h, os vencedores do Selo da Diversidade Abdias do Nascimento serão anunciados em uma cerimônia no Theatro Municipal, na Cinelândia.

De acordo com o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes, o selo tem como objetivo incentivar empresas, órgãos da administração pública, entidades privadas e instituições da sociedade civil a adotar políticas de inclusão e de redução das desigualdades em seus ambientes de trabalho e reconhecer o trabalho de quem defende e pratica a diversidade.

Leia também

"O decreto do prefeito Eduardo Paes, publicado no dia 27 de setembro no Diário Oficial do Município e que regulamentou o Selo da Diversidade Abdias do Nascimento, reafirma o nosso compromisso com a valorização e a promoção da diversidade racial, social e inclusiva nos nossos ambientes de trabalho. Estamos convidando empresas, movimentos negros e LGBTQIA+, entidades religiosas e parceiros institucionais para participarem desta premiação ", explica Everton Gomes, acrescentando que uma comissão julgadora elegerá os vencedores nas cinco categorias.