Mãe quebra janela de ônibus após filho passar mal com calor; vídeo

Uma mulher quebrou a janela do ônibus onde estava depois que o filho passou mal por conta do calor, na manhã desta quinta-feira (15), na zona Norte do Rio. O episódio aconteceu em um automóvel da linha 342, da Viação Pavunense, que circulava pela região com o ar-condicionado desligado.

O ônibus rodava com as janelas fechadas e travadas quando o menino começou a passar mal. O momento foi registrado por passageiros e publicado nas redes sociais.

Segundo a viação Pavunense, o ônibus deixou a garagem com o ar funcionando normalmente, mas teve problemas técnicos ao longo do percurso. Ainda de acordo com a empresa, o condutor deixou os passageiros nos pontos para retornar o carro até a garagem.

O consórcio municipal responsável pelos ônibus na cidade, o Rio Ônibus lamentou o ocorrido e disse que 80% dos veículos que circulam na cidade são refrigerados.