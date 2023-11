Protesto de moradores da Rocinha por falta de Luz fecha a Lagoa-Barra

Moradores da Rocinha realizaram uma manifestação, nesta quinta-feira (16), na Zona Sul, que ocasionou no fechamento da Autoestrada Lagoa-Barra desde às 17h.

Os moradores relatam que estão sem energia há mais de uma semana na região.



Engarrafamentos estão sendo registrados em ambos os sentidos da via, provocando impactos na Barra e em vários bairros da Zona Sul.

Um desvio operacional foi realizado para a Avenida Niemeyer: no sentido Barra: na altura do Fashion Mall e no sentido Lagoa: antes do Túnel Acústico.

A Avenida Niemeyer é uma boa opção para a ligação de veículos que saem da Zona Sul para a Zona Oeste, operando com duas pistas nesse sentido.



De acordo com o Centro de Operações do Rio, no sentido rumo à Zona Sul, as rotas alternativas são Alto da Boa Vista e a Autoestrada Grajaú/Jacarepaguá.