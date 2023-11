Colisão deixa um ferido e trânsito lento na Ponte Rio-Niterói

Vítima foi internada no Hospital Souza Aguiar, no Rio - Foto: Reprodução/Redes Sociais

Uma pessoa ficou ferida após uma colisão na Ponte Rio-Niterói, no fim da manhã desta quinta-feira (16). O acidente, envolvendo um carro de passeio e uma motocicleta, aconteceu em uma das pistas no sentido Niterói da via, na altura da Grande Curva.

Não há detalhes a respeito do que ocasionou o acidente ou do estado de saúde da vítima, que foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio.

O tráfego em uma das faixas no sentido Niterói precisou ser interditado por agentes da Ecoponte, concessionária que administrar a Ponte. Por conta disso, o trânsito na pista ficou levemente congestionado durante o início da tarde. Até às 13h, o tempo médio de travessia do Rio para Niterói seguia em 30 minutos.