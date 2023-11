Delegado da Polícia Civil assume cargo de presidente do Detran

O delegado da Polícia Civil Glaucio Paz, de 49 anos, foi anunciado como novo presidente do Detran RJ, nesta quinta-feira (16), em substituição ao também delegado, agora chefe de Polícia Civil, Marcus Vinícius Amim Fernandes. Desde março de 2020, o policial exercia o cargo de Corregedor Geral no órgão.

"Quero dar as boas-vindas ao delegado Glaucio Paz. Que ele continue o trabalho de aprimoramento da tecnologia e modernidade dos serviços do Detran, proporcionando atendimento cada vez mais ágil e prático à nossa população. E o meu muito obrigado ao delegado Marcus Vinícius Amim, que agora está à frente da Secretaria de Polícia Civil", declarou o governador Cláudio Castro.



Glaucio afirmou, em sua posse, que sua principal meta é ampliar o desenvolvimento tecnológico do Detran RJ, para atender à orientação do governador de digitalizar os serviços públicos estaduais.

"Nossa prioridade é melhorar o atendimento aos cidadãos e reduzir o tempo de espera dos usuários. Para isso, vamos acelerar o processo de digitalização dos serviços oferecidos pelo Detran", reafirmou o novo presidente.



O delegado ainda declarou que pretende manter a regularidade dos contratos de prestação de serviços do Detran, assim como quer aprimorar o atendimento ao público nos postos do departamento, no setor de vistoria de veículos bem como nos de identificação civil e habilitação.



Com 24 anos de carreira, ele comandou delegacias da capital, da Região Metropolitana e do interior do estado do Rio de janeiro.