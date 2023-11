Governo recebe pedido por retorno de horário de verão

O Ministério de Minas e Energia e o gabinete do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) receberam, nesta quinta-feira (16), um pedido pela retomada do horário de verão no território nacional. O documento solicita que o Governo volte a praticar a alteração de horário a partir do ano que vem.

A solicitação foi apresentada pela Associação Comercial de São Paulo (ACSP). O argumento do grupo é de que a medida pode diminuir o consumo de energia elétrica no país e aliviar os gastos gerais com a produção e distribuição em energia.

Leia também:

➢

➢

No final de setembro, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD), afirmou que, no momento, o Governo não considera retomar a prática por conta dos resultados satisfatórios do setor elétrico. “O horário de verão só acontecerá, é evidente, se tiver sinais e evidências de uma necessidade de segurança de suprimento do setor elétrico brasileiro. Por enquanto, não tem sinal nenhum nesse sentido”, afirmou Alexandre.

Instaurado no relógio brasileiro em 1931, o horário de verão deixou de ser praticado no Brasil em 2019, quando o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um decreto determinando a suspensão da prática. Na norma, o então chefe do Executivo alegava que a medida já não apresentava mais benefícios que o justificassem.

Na semana após vencer as eleições presidenciais do ano passado, o presidente Lula publicou uma enquete em seu perfil oficial no Twitter para apurar a opinião de seus seguidores a respeito da retomada da prática. 66,2% dos usuários que votaram manifestaram interesse na volta do horário.