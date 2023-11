Enel encontra 'gato' de luz em padaria e açaiteria em São Gonçalo

A Enel Distribuição Rio encontrou furto de energia elétrica em uma padaria e uma loja de acaí no bairro Tribobó, em São Gonçalo, durante operação realizada na última segunda-feira (13) com o apoio da 75º DP e de peritos do ICCE (Instituto de Criminalística Carlos Éboli).

Nos dois imóveis, os técnicos constataram ligações diretas na rede da Enel sem passar por aparelho de medição de consumo. As irregularidades foram removidas e os responsáveis pelas residências acabaram sendo presos em flagrante por agentes da Polícia Civil.

Além de ser crime, o furto de energia afeta diretamente a qualidade do serviço prestado pela distribuidora e põe em risco a população, principalmente as pessoas que manipulam a rede elétrica. As ligações irregulares podem causar curtos-circuitos e sobrecargas na rede elétrica, ocasionando interrupção no fornecimento de energia.

Para conscientizar a população sobre o perigo do furto de energia, a Enel Distribuição Rio realiza, além dos operativos, diversos projetos sociais em comunidades, com informações sobre o uso eficiente de energia elétrica, programas para geração de emprego e renda e revisão gratuita de instalações elétricas de consumidores com menor poder aquisitivo. Para denunciar o furto de energia, basta acessar https://www.enel.com.br/ ou o aplicativo Enel Rio. Não é necessário se identificar.