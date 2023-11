MUVI: tire suas principais dúvidas sobre o futuro corredor viário de São Gonçalo

Funcionários do consórcio trabalham nas obras do MUVI - Foto: Layla Mussi

Funcionários do consórcio trabalham nas obras do MUVI - Foto: Layla Mussi

Com a chegada de uma das obras de mobilidade urbana mais esperadas pela população de São Gonçalo, o Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), diversas dúvidas sobre o impacto e as mudanças trazidas pelo projeto começaram a surgir entre os gonçalenses. Por isso, O SÃO GONÇALO traz agora respostas para as principais dúvidas a respeito do novo corredor viário do município.





As intervenções, que começaram em junho deste ano, estão a todo vapor. Elas são executadas pelo Estado do Rio e foram idealizadas pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe) da Prefeitura de São Gonçalo. O MUVI faz parte do Pacto RJ, programa de investimentos do Estado, e terá investimento de R$262 milhões.



O MUVI contará com corredor preferencial para ônibus e ciclovia, ligando os bairros de Neves a Guaxindiba, cortando toda a região central da cidade. As vias serão divididas pela área da antiga via férrea. Também haverá diversas intervenções urbanísticas, com readequação dos espaços públicos criando praças e áreas de convivência.



Trânsito da região sofreu alterações para as obras | Foto: Layla Mussi

Confira abaixo as respostas dos principais questionamentos sobre o projeto:

- Em qual fase a obra está?

Atualmente, estão sendo executadas, já na fase final, as obras no trecho 2, entre o Porto Velho e o Camarão. A Rua Jaime Figueiredo e a Rua Fontes seguem recebendo diversas intervenções, que passam por todo o processo de drenagem e pavimentação, além de urbanismo, com construção de meio-fio, sarjeta, ciclovia e calçada.

Um outro trecho, entre as ruas Maria Rita e Visconde de Itaúna, já começou a receber o asfalto e uma terceira frente de obras realiza o trabalho de drenagem na altura do número 73 na Rua Jaime Figueiredo, no bairro Paraíso.



Como as obras do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI) estão avançando, em breve serão iniciadas as intervenções do trecho 1 (Neves – Porto Velho).

- A obra deve beneficiar quantas pessoas?

O Muvi irá atender cerca de 120 mil passageiros por dia e contará com 31 estações.



- Como as intervenções foram divididas?

A obra, que corta uma extensão de 18 quilômetros do município, está dividida em 6 trechos:

Trecho 1: Neves – Porto Velho

Trecho 2: Porto Velho – Camarão

Trecho 3: Região Central

Trecho 4: Estrela do Norte – Trindade

Trecho 5: Trindade – Jardim Catarina

Trecho 6: Jardim Catarina – Guaxindiba

- Outros veículos poderão circular nas faixas destinadas ao MUVI?

O MUVI prevê a implantação do sistema BRS, onde há faixa para uso exclusivo de ônibus, paralela às demais faixas da pista, cabendo à Secretaria Municipal de Transportes a decisão de liberar ou não o acesso de outros tipos de veículos, dependendo da situação.

- Os ônibus que irão circular pelo MUVI são os que já rodam atualmente na cidade, tendo agora apenas uma faixa destinada a eles, ou serão outros modelos de ônibus exclusivos para o projeto, como, por exemplo, os do BRT, no Rio?

O MUVI prevê o corredor BRS, diferente do BRT, onde o espaço destinado ao transporte coletivo é totalmente separado do tráfego de carros. Neste caso, os ônibus que circulam em São Gonçalo continuarão a ser utilizados, não havendo a necessidade de outros modelos de veículos.

- Vai existir uma nova linha de ônibus só para o MUVI?

Não, a Secretaria de Transportes estuda algumas alterações para melhor fluidez do tráfego, a partir da efetivação do novo terminal rodoviário em Alcântara, mas várias linhas irão passar pelo MUVI.

- Já existe alguma previsão do valor a ser cobrado? Será o mesmo que o cobrado nos outros ônibus ou haverá um valor diferente?

O projeto não prevê cobrança diferenciada.