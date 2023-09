MUVI começa a receber pavimentação em São Gonçalo

O maior projeto de mobilidade e urbanismo em execução em São Gonçalo, numa parceria entre a Prefeitura e o governo estadual, através da Secretaria de Estado das Cidades, começa a ganhar forma e avança entre os bairros Porto Velho e Patronato. Nesta quarta-feira, as equipes iniciaram a pavimentação do primeiro trecho do Mobilidade Urbana Verde Integrada (MUVI), na Rua Jaime Figueiredo, entre as ruas Maria Rita e Visconde de Itaúna. O local segue com o trânsito bloqueado até esta quinta-feira (28).

O início da pavimentação foi precedido por obras de infraestrutura no trecho, com instalação de redes de água pluvial ao longo da Rua Jaime Figueiredo. A Prefeitura segue dando suporte às equipes do governo estadual que estão executando as intervenções, com trabalho informativo junto a moradores e comerciantes e remoção de espaços públicos ocupados indevidamente.

Leia mais:

➢ UFF sofre ameaça terrorista e reforça segurança

➢ Polícia encontra droga em teto de banheiro de presídio no Rio



Nesta quarta-feira, o prefeito Capitão Nelson fez questão de acompanhar o início da pavimentação do MUVI.

"Estamos realizando obras de infraestrutura em toda a cidade e, nesta importante parceria com o governador Cláudio Castro, temos a satisfação de acompanhar o primeiro asfalto sendo colocado aqui na Jaime Figueiredo, no projeto do MUVI, que trará várias melhorias para nossa cidade, de Neves a Guaxindiba", comemorou o prefeito.



Com investimento de R$262 milhões, o MUVI foi concebido para priorizar e modernizar o transporte público coletivo e estimular o uso de bicicletas, com a construção da ciclovia ao longo do corredor expresso. O projeto prevê a criação de novo corredor viário, com pistas preferenciais para ônibus e ciclovia, cortando um trecho de 18 quilômetros do município, que também receberá uma série de intervenções urbanísticas.

O novo secretário de Estado das Cidades, Douglas Ruas, também destacou a importância do MUVI.

“O MUVI é a maior obra de mobilidade na história de São Gonçalo. Tive a oportunidade de participar da elaboração desse projeto e, hoje, enquanto secretário de Estado das Cidades, vou trabalhar junto ao governador Cláudio Castro para que essa obra seja entregue o quanto antes para a população. Quis o destino que o primeiro caminhão de massa asfáltica fosse despejado no mesmo dia que assumi a secretaria. Um marco em um dia muito especial", afirmou o secretário Douglas Ruas.

Trânsito - As ruas seguem interditadas para que o asfalto possa ser totalmente resfriado. Agentes da Secretaria Municipal de Transportes estão informando por onde os moradores e motoristas devem trafegar. A alternativa para os veículos é seguir pela Rua Francisco Portela, entrando na Rua Dr Gradim. Fica proibido o estacionamento de veículos nas vias mencionadas durante todo o período da interdição. Os veículos que estiverem estacionados nas vias interditadas estarão sujeitos à remoção.