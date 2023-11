Moradores do bairro Cubango inauguram monumento a Zumbi dos Palmares

Moradores do Cubango, em Niterói, inauguram monumento a Zumbi do Palmares no próximo dia 19, domingo, às 10h, no Espaço Quilombola. O evento gratuito marca a comemoração do bairro ao dia nacional da Consciência Negra e também, aos 450 anos do município de Niterói.

O tributo a Zumbi será feito com uma escultura de seu rosto em material fibra e ficará exposto em caráter permanente no ponto mais alto da rua 22 de novembro denominado Espaço Quilombola, que recentemente passou por obras para melhor abrigar a imagem e visitantes.



O objetivo dessa iniciativa é exaltar a raiz africana que ajudou na formação do bairro, principalmente, ao que tange a cultura. E celebrar a resistência, saudar os ancestrais e relembrar a luta pela liberdade que vem desde a fase Brasil colonial.

O bairro “africano niteroiense” foi palco de venda de escravos, abrigo de negros fugitivos criando Quilombos ao longo das colinas que formam a região, e moradia de ex-escravos. Muitos constituíram famílias e seus descentes vivem no local até hoje.



“O monumento a Zumbi é a valorização de nossas raízes. Aqui no bairro temos várias histórias de luta e superação, algumas até se perderam. Pois, tudo é muito falado e não escrito. Por isso que nós, moradores, resolvemos fazer um marco físico no meio do bairro para que no futuro não se perca o nosso maior elo histórico, a ligação Cubango-África” comenta Olivier Pelé, morador e artista responsável pela réplica da cabeça de Zumbi dos Palmares.

A homenagem também será estendida aos moradores locais com placa contendo os nomes de pessoas referências do lugar, algumas já não mais presentes, e outras ainda firmes no propósito de trazer um maior desenvolvimento ao bairro com promoção de acessibilidade a direitos básicos, como: saúde, educação, cultura, esporte, entre outros.

Olivier Pelé ainda falou um pouco acerca de como a obra foi custeada e sobre como ocorrerá a inauguração.

"A ideia da obra surgiu em uma reunião da associação comercial do bairro do Cubango, a qual realizamos todo mês. O custo da obra ficou em torno de oito mil reais sendo boa parte custeada por empresas da comunidade, assim como por moradores para que pudéssemos, por meio dessa estatua, restaurar a memória sobre como ocorreu a construção do bairro onde moramos, debaixo de diversas lutas sociais.

Foi acordado que realizaremos a inauguração nesse domingo (19). Logo, após a missa na Igreja do Rosário iremos fazer uma passeata até o local da estatua. Até pensamos em fazê-la na segunda-feira, no feriado, porém achamos que a visibilidade seria maior no fim de semana. Estou muito feliz em ter tido a oportunidade de construir mais um monumento que ajudará, principalmente, os mais novos, a valorizar a história do bairro. " declarou o artista.

A etimologia do nome Cubango é africana. Remete a uma região que integrava o antigo Império do Congo, um dos principais mercadores de escravo para o Brasil. Atualmente, Cubango é uma província de Angola. E também, é nome de um rio que faz a fronteira entre os países Angola e Namíbia.



A materialização dessa homenagem é um trabalho em conjunto das Associações de Moradores das Comunidades: Abacaxi e Serrão, e também da Associação dos Comerciantes do bairro Cubango.



Serviço:



Inauguração de monumento a Zumbi dos Palmares

Data: 19/11/2023, domingo

Horário: 10h

Local: Rua 22 de novembro, nº400, Cubango – Niterói

Entrada Gratuita