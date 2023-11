Presidente da Liesa questiona identidade racial de carnavalesco da Portela

Jorge Perlingeiro, André Rodrigues e Antônio Gonzaga, durante a entrevista no podcast - Foto: Reprodução

Um dos carnavalescos da Portela, Antônio Gonzaga, teve sua identidade racial questionada uma entrevista concedida no podcast “Só se for agora”. Jorge Perlingeiro, presidente da Liga Independente das Escolas de Samba (Liesa) e 'comandante' do programa, afirmou que precisaria 'dar uma tinta' em Antônio quando ele se disse negro.

“Somos dois carnavalescos pretos, que estão trabalhando pela primeira vez juntos”, declarou Gonzaga ao lado de seu colega de trabalho André Rodrigues.

“Você é negro, preto? Precisamos dar uma tinta em você, que você está muito clarinho”, questionou Perlingeiro logo em seguida.



As indagações realizadas durante a entrevista repercutiram nas redes sociais, sendo elas duramente criticadas.



A Portela expressou, em nota, sua solidariedade a Antônio Gonzaga e André Rodrigues. A escola de samba trará o enredo “Um Defeito de Cor” no carnaval de 2024.