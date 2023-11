Vinte cachorros são resgatados após serem encontrados amarrados

Vinte cães foram encontrados amarrados a dois carrinhos de supermercado, nesta terça-feira (14), em Benfica, na zona norte do Rio. O resgate foi feito por agentes da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais e aconteceu após a população fazer mais de 30 solicitações da população para que as autoridades verifiquem os maus-tratos.

Os animais foram encontrados com hipertermia, e não recebiam água nem comida. No momento do resgate, eles estavam amarrados a dois carrinhos de supermercado. No total, eram sete cães adultos e 13 filhotes.

O homem suspeito de cometer os maus-tratos tem 52 anos, transtornos psicológicos e recusou a ajuda oferecida pela assistente social que estava no local. Ele ainda negou o crime de maus-tratos.

Os cachorros foram levados para o Centro de Proteção Animal Fazenda Modelo, em Guaratiba, na Zona Oeste da capital, e em breve serão colocados para adoção.