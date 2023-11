Após agredir Ana Hickmann, Alexandre Correa posta pedido a orixá

O empresário Alexandre Correa, de 52 anos, publicou em suas redes sociais, nesta quarta-feira (15), um pedido de ajuda a Oxossi, que é o orixá da caça nas religiões de matrizes africanas. Alexandre, que confessou ter agredido a esposa, a apresentadora Ana Hickmann, durante uma discussão na frente do filho no último sábado (11), pediu que o orixá lhe desse coragem para “seguir seu caminho em paz” e poder ver o filho, Alezinho, de 9 anos.

Na legenda de uma foto compartilhada em seu Instagram, o empresário escreveu: "Oxóssi, caçador de uma flecha só, filho de Oxalá e Yemanjá, tira a tristeza do meu peito, dá coragem para eu seguir meu caminho em paz e poder ver meu filho!".

Leia mais



Luiza Brunet pede indenização milionária ao ex-marido por dano moral e patrimonial

Caça às bruxas? Lexa estaria buscando responsável por vazar estratégia para abafar traição

Com os comentários limitados e a maioria das fotos arquivadas, essa se tornou a segunda foto na rede social de Alexandre, atrás apenas da nota em que comenta a denúncia feita por Ana. “De fato, na data de ontem, tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências.”, disse ele no comunicado, feito no último domingo (12).

Nesta terça (14), Alexandre chegou a compartilhar que tem recebido ameaças em suas redes e disse ser uma situação “triste e humilhante”. "Finalizando a contagem agora. Em 72h são 2.854 mensagens de ameaça, ódio e promessa de vingança! Soaria ameaçador se não fosse tão triste e humilhante. Saber que estou condenado aos 52 anos a esquecer o direito de ter uma vida como qualquer brasileiro comum. Juízes da internet e desembargadores dos Sites deram a minha sentença, sem direito a recurso e apelação!", escreveu o empresário no post, que foi apagado logo em seguida.

Alexandre Correa segue sendo investigado pela polícia.