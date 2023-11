Caça às bruxas? Lexa estaria buscando responsável por vazar estratégia para abafar traição

Nas últimas semanas, a cantora Lexa tem acompanhado seu nome em diversas polêmicas, envolvendo o fim de seu relacionamento com MC Guimê, e o anúncio de seu atual namoro com o ator Ricardo Vianna. Uma delas, é a que Lexa estaria usando o novo amor, para abafar os rumores de traição ao ex, e ao que tudo indica, os rumores podem ter saído de dentro da própria equipe da artista.

Segundo informação exclusiva do jornal O Dia, a cantora e sua mãe, Darlin Ferrattry, estariam realizando uma verdadeira ‘caça às bruxas’ para descobrir quem vazou a estratégia que Lexa estaria utilizando recentemente. Com essa busca intensa, o clima é de tensão entre a equipe da cantora.

Leia mais :



Lexa desabafa nas redes sociais após ser criticada por expor novo relacionamento

Flagra! Bella Campos é vista aos beijos com antigo colega de elenco

A estratégia consiste em expor ao máximo o namoro com Ricardo, para que os internautas “esqueçam” dos boatos de traição e foquem no novo relacionamento da artista. Além disso, essa seria uma forma de desvincular a imagem da cantora com a do dançarino Gabriel Felinto, que é apontado como pivô da separação dela com MC Guimê.

Gabriel Felinto era bailarino da cantora, e assim que o caso veio à tona, foi afastado de suas atividades na equipe, para posteriormente, ser demitido. Gabriel expôs sua demissão recentemente.

Na última semana, a cantora veio à público desabafar sobre os ataques que vem recebendo desde que assumiu o relacionamento com Ricardo Vianna, e justificou as postagens que tem feito com o ator: "Aí, eu vejo um monte de pessoas perguntando 'por que você tá postando isso, tá postando feliz?'. Porque agora eu estou feliz! Porque eu quero postar, porque eu sinto isso. São as minhas redes sociais, é o meu espaço. É o meu lugar. E eu me sinto bem. Eu quero que todo mundo seja feliz, todos os lados, juro. Eu só não posso continuar sendo atacada por não estar chorando aqui"