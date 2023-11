Luiza Brunet pede indenização milionária ao ex-marido por dano moral e patrimonial

Em outubro, a modelo Luiza Brunet iniciou um processo pedindo indenização de R$1 milhão ao ex-marido, o empresário Lírio Parisotto, por dano moral e patrimonial. Em 2016, Luiza acusou o então companheiro de agredi-la durante uma viagem do casal para Nova Iorque. Lírio socou a modelo no olho esquerdo e chutou a mulher várias vezes, resultando em quatro costelas quebradas.

O processo se iniciou no dia 26 de outubro, e a última ação foi feita em 10 de novembro. Luiza conta que teve a carreira prejudicada por conta da agressão. Ela diz que sua imagem foi danificada, pois, agora, ela era conhecida como “uma mulher que apanhou de homem”.

A agressão ocorreu na véspera do aniversário de 58 anos de Luiza, e ela contou, ao GLOBO, que as agressões começaram a partir dos dois anos de relacionamento com Lírio. O casal estava junto há cinco anos.

O empresário foi condenado em primeira instância e enquadrado na Lei Maria da Penha. No entanto, sua pena foi prestar serviços comunitários à sociedade e doar cestas básicas. Em 2022, a modelo entrou com recurso, acatado com unanimidade pelo Supremo Tribunal de Justiça (STJ). O órgão entendeu que o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) não esclareceu termos importantes do relacionamento de Luiza com Lírio.

A defesa de Luiza alega que a relação do casal, na época, se enquadrava como um relacionamento estável, enquanto a defesa do bilionário argumentou que eles tinham apenas um “namoro tormentoso”.