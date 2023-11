Fase de teste: Linha de ônibus que liga Niterói a Barra da Tijuca entrará em circulação

Entram em circulação nesta quinta-feira (16) os ônibus da linha que liga Niterói à Barra da Tijuca. Os ônibus 785D e 1785D, da companhia de ônibus 1001, serão um ônibus convencional e um executivo. O valor da passagem vai variar entre R$ 13,00 e R$ 34,00.

O projeto ainda está em fase de testes e, por isso, haverá poucos veículos em circulação. Serão quatro viagens de ida e volta para cada linha. O ônibus convencional vai partir da Avenida Carlos Ermelindo Marins, no bairro de Charitas, às 5h e 14h15, enquanto o executivo partirá às 5h30 e 13h45, do mesmo local.

No Rio, o convencional sairá do Shopping Aerotown, na Avenida Ayrton Senna, às 8h e 17h. O executivo deve deixar o mesmo local às 8h30 e 16h30.

Confira o trajeto:

Sentido Barra da Tijuca

Avenida Carlos Ermelindo Marins, Avenida Prefeito Sílvio Picanço, Avenida Quintino Bocaiuva, Túnel Raul Veiga, Avenida Almirante Ary Parreiras, Praia de Icaraí, Praia das Flechas, Rua Doutor Paulo Alves, Rua São Sebastião, Rua Badger da Silveira, Avenida Visconde do Rio Branco, Avenida Feliciano Sodré, Ponte Presidente Costa e Silva, Avenida Brasil, Via Binário do Porto, Rua Equador, Avenida Professor Pereira Reis, Praça Santo Cristo, Rua da América, Viaduto São Sebastião, Avenida Trinta e Um de Março, Túnel Santa Bárbara, Viaduto Engenheiro Noronha, Rua Pinheiro Machado, Rua Fernando Ferrari, Rua Muniz Barreto, Rua São Clemente, Rua Humaitá, Rua Jardim Botânico, Avenida Rodrigo Otávio, Avenida Padre Leonel Franca, Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, Rua Padre Leonel Franca, Túnel Zuzu Angel, Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, Rua General Olímpio Mourão Filho, Via Ápia da Rocinha, Estrada da Gávea, Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, Elevado das Bandeiras, Avenida Ministro Ivan Lins, Avenida Armando Lombardi, Avenida das Américas e Avenida Ayrton Senna.

Sentido Charitas

Avenida Ayrton Senna, Avenida das Américas, Avenida Armando Lombardi, Avenida Ministro Ivan Lins, Elevado das Bandeiras, Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, Estrada da Gávea, Autoestrada Engenheiro Fernando Mac Dowell, Túnel Zuzu Angel, Avenida Padre Leonel Franca, Túnel Acústico Rafael Mascarenhas, Avenida Padre Leonel Franca, Rua Mário Ribeiro, Rua Doutor Marques Canário, Rua Tubira, Avenida Bartolomeu Mitre, Avenida Rodrigo Otávio, Rua Jardim Botânico, Rua Humaitá, Rua Voluntários da Pátria, Praia de Botafogo, Rua Farani, Rua Pinheiro Machado, Rua Erfurt, Viaduto Engenheiro Noronha, Túnel Santa Bárbara, Avenida Trinta e Um de Março, Viaduto São Sebastião, Praça Santo Cristo, Rua Professor Pereira Reis, Via Binário do Porto, Ponte Presidente Costa e Silva, Avenida Feliciano Sodré, Avenida Visconde do Rio Branco, Rua Professor Hernani Pires de Mello, Rua Visconde de Morais, Rua Presidente Pedreira, Rua Doutor Paulo Alves, Praia das Flechas, Praia de Icaraí, Rua Joaquim Távora, Túnel Roberto Silveira, Avenida Quintino Bocaiuva, Avenida Prefeito Sílvio Picanço e Avenida Carlos Ermelindo Marins.